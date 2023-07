10 Der Schuppen, der an den Abfallhaufen angrenzt, wurde nur wenig beschädigt. Foto: SDMG/Kohls

Weil Abfall falsch entsorgt wurde, ist die Feuerwehr am Dienstagabend in Filderstadt-Plattenhardt (Kreis Esslingen) in die Kirchstraße ausgerückt. Laut Polizeiangaben brannte dort ein Abfallhaufen, der unmittelbar an eine Scheune angrenzte.