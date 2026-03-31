Filderstadt: Neubau für den TÜV – was heißt das für die Umgebung?

Schon lang plant das Prüfungsunternehmen, im Gewerbegebiet Bernhausen-West sein Gebäude zu verlassen und nebenan neu zu bauen. Was ist geplant?
Riesenhaft, grau und weithin sichtbar: Das große TÜV-Süd-Gebäude im Gewerbegebiet von Bernhausen kennt wohl jede und jeder in Filderstadt, immerhin markiert es mehr oder weniger den westlichen Ortseingang. Allerdings stehen Veränderungen an. Schon seit Jahren beschäftigt sich der TÜV mit Umzugsplänen. „Das aktuelle Gebäude aus den 1970er-Jahren entspricht nicht mehr den deutlich gestiegenen Anforderungen an Nachhaltigkeit und an eine gute Arbeitsumgebung“, erklärt der Unternehmenssprecher Thomas Oberst. Neubaupläne stehen daher im Raum. Auch ein Realisierungswettbewerb wurde seitens des Unternehmens durchgeführt.