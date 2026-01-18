Nahezu zwei Jahre stand das Lokal Schnecken im Zentrum von Plattenhardt leer, nun hat sich ein neuer Pächter gefunden. Der hat große Pläne.
Ein Turm aus Tabletts, jeweils voll mit Ouzo-Gläschen, wartet an der Theke, dass es endlich losgeht. Am 23. Januar ist das Warten vorüber. Dann eröffnet die Taverna Schnecken. Die vielen, vielen Schnapsgläser werden dann gebraucht. „Zeit für Genuss und Ouzo“ steht auf dem großen Plakat an der Fassade des traditionsreichen Gasthauses Schnecken im Zentrum von Plattenhardt.