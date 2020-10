1 Als die Frau den Täter ansprach, flüchtete er (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Ein Unbekannter hat sich in Filderstadt (Kreis Esslingen) vor einer jungen Frau entblößt und onaniert. Die Polizei sucht Zeugen.

Filderstadt - Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagnachmittag an der Bushaltestelle Gutenhalde in Fahrtrichtung Bernhausen vor einen jungen Frau entblößt. Der Mann soll laut Polizeiangaben gegen 16.30 Uhr an der Bushaltestelle der Frau sein Glied vorgezeigt und vor ihr onaniert haben. Als sie ihn ansprach, flüchtete er zu Fuß in Richtung Kreisverkehr.

Der Unbekannte soll von massiger Gestalt gewesen sein, mit dunklen Haaren und einem Bart. Er trug eine graue Jogginghose und einen grauen Kapuzenpulli. Der Tatverdächtige ist circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Sein Alter wird auf Ende Zwanzig geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0711/7091-3 zu melden.