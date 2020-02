1 Der Fahrer hatte die Ladung nur mangelhaft gesichert. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Lastwagenfahrer hat sein Fahrzeug mit Holzabfall beladen. Weil die Ladung aber deutlich nach oben über das Fahrzeug hinausragt, bleibt sie an einer Brücke hängen und fällt auf die Bundesstraße.

Filderstadt - Weil ein Lastwagenfahrer seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hat, ist am Freitag gegen 17 Uhr Holzabfall auf die Fahrbahn der B 27 (Kreis Esslingen) herabgestürzt. Laut der Polizei war die Ladung, die nach oben über das Fahrzeug hinausragte, an einer Brücke kurz nach dem Flughafen in Fahrtrichtung Tübingen hängen geblieben, zersplittert und auf den nachfolgenden Verkehr herabgestürzt. Hierbei kam niemand zu Schaden. Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt fort und wechselte auf die B 312. Dort konnte er ebenfalls nur knapp die Brücken passieren. Aufgrund eines Zeugen, der dem Lastwagen folgte, konnte der Fahrer letztlich auf der B 28 einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Nachdem die Ladung nachgesichert worden war, durfte der Lastwagen seine Fahrt fortsetzen. Bei einer ersten Überprüfung der Brückenbauwerke konnten keine Schäden festgestellt werden. Die Polizei bittet Geschädigte und Zeugen sich unter der Telefonnummer 0 71 23/92 40 mit dem Polizeirevier Metzingen in Verbindung zu setzen.