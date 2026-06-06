Ein 22-Jähriger ruft am vergangenen Freitagabend in Filderstadt die Polizei. Es sei zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vor Ort beschreiben die Beamten einen „kuriosen Unfallhergang“.
Die Polizei vermeldet einen „kuriosen Unfallhergang“ am vergangenen Freitag in Filderstadt. Nach Angaben der Beamten nahm am Freitagabend gegen 19 Uhr ein 22-Jähriger wegen eines Verkehrsunfalls Kontakt zur Polizei auf. Der Mann war demnach in einem Opel die Tübinger Straße von Plattenhardt kommend in Richtung Bernhausen unterwegs gewesen.