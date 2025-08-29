Filderstadt: Koffer mit verwester Leiche lag in der Nähe von Spielplatz

In einem Wohngebiet in Filderstadt-Bonlanden haben Bauhof-Mitarbeiter am Donnerstag eine stark verweste Leiche gefunden. Die Polizei sucht dringend Zeugen.
Es ist eine grausige Entdeckung, die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs am Donnerstagvormittag in Filderstadt-Bonlanden gemacht haben. In der Nähe eines Spielplatzes in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße stand ein Koffer an einem Bachlauf. Passanten meldeten das vermeintlich achtlos weggeworfene Gepäckstück, gingen wohl von einer illegalen Müllentsorgung aus.