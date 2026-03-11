Ioannis Nikolaou betreibt seit 15 Jahren das Restaurant Sirtaki in Sielmingen, mehr als drei Jahre davon hat er die S-Bahn-Baustelle vor der Nase. Der finanzielle Einbruch ist groß.
Es rumpelt. Irgendwo fährt eine Säge kreischend durch Metall oder Beton. Eine Baggerschaufel fliegt immer wieder am Fenster vorbei und belädt einen Laster. Ioannis Nikolaou schaut nicht mal auf, sondern widmet sich seinem Espresso. An das Tohuwabohu hat er sich längst gewöhnt. Zumal: Das heute sei gar nichts. „Gestern haben sie Sand verdichtet, da hat das ganze Haus vibriert“, sagt er. Seit 15 Jahren führt Ioannis Nikolaou sein griechisches Lokal Sirtaki in Sielmingen, und seit mehr als drei Jahren befindet er sich im Auge des Sturms. Unmittelbar vor der Eingangstür seines Restaurants entsteht der neuen S-Bahnhof, die Baugrube ist keine fünf Meter entfernt. Unter der Woche wird hier ab 7 Uhr gearbeitet. „Ich bin live dabei“, sagt er und lächelt gequält.