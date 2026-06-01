Filderstadt: Hunderte Biker fahren aus besonderem Grund los – das steckt dahinter

Am 7. Juni werden sich am Motorradhaus Limbächer in Bernhausen Hunderte Maschinen in Bewegung setzen. Die Massenausfahrt hat einen wohltätigen Hintergrund.
Wer auf den Straßen von Bernhausen unterwegs ist, ist es gewohnt, rund ums Gewerbegebiet im Westen des größten Filderstädter Stadtteils vielen Motorrädern zu begegnen. Dort hat das Unternehmen Limbächer seinen Sitz, und das nach eigenen Angaben größte Motorradhaus Deutschlands zieht als Vertragspartner für 15 Motorradmarken und mit seinen mehr als 2000 Maschinen vor Ort Bikerinnen und Biker von nah und fern an.