Filderstadt: Hallen öffnen erst im Dezember

Die Reparatur der Wasserschäden in der ESG- und der Uhlberghalle in Filderstadt dauert an. Nun hat die Stadt den Zeitplan aktualisiert.











Ein Unglück kommt selten allein, und tatsächlich hatte die Stadt Filderstadt zuletzt zweimal Pech. Erst fiel die Sporthalle des Elisabeth-Selbert-Gymnasiums (ESG) in Bernhausen aus, wenige Tage später wurde bekannt, dass auch die Uhlberghalle in Bonlanden nicht genutzt werden kann. Beide Male war ein Wassereinbruch schuld. Nun hat die Stadtverwaltung auf Basis der Information des Hochbauamtes bekannt gegeben, dass beide Hallen erst im Dezember wieder öffnen werden.