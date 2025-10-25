Filderstadt: Hallen öffnen erst im Dezember
Auch die Uhlberghalle in Filderstadts Ortsteil Bonlanden war von einem Wasserschaden betroffen. Foto: Caroline Holowiecki

Die Reparatur der Wasserschäden in der ESG- und der Uhlberghalle in Filderstadt dauert an. Nun hat die Stadt den Zeitplan aktualisiert.

Ein Unglück kommt selten allein, und tatsächlich hatte die Stadt Filderstadt zuletzt zweimal Pech. Erst fiel die Sporthalle des Elisabeth-Selbert-Gymnasiums (ESG) in Bernhausen aus, wenige Tage später wurde bekannt, dass auch die Uhlberghalle in Bonlanden nicht genutzt werden kann. Beide Male war ein Wassereinbruch schuld. Nun hat die Stadtverwaltung auf Basis der Information des Hochbauamtes bekannt gegeben, dass beide Hallen erst im Dezember wieder öffnen werden.

 

Die Folge starker Regenfälle

Zur Uhlberghalle heißt es, dass im Zuge der Vorarbeiten einer geplanten Dachsanierung während starker Regenfälle Wasser am Rande von Lichtkuppeln eingedrungen sei und Schäden an den abgehängten Decken, der Beleuchtung und der Brandmeldeanlage in Umkleidekabinen und im Foyer verursacht habe. Diese Schäden würden jetzt parallel zur Dachsanierung bis Ende November behoben, sodass die Halle ab dem 1. Dezember wieder für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen werde.

Im Fall der ESG-Halle werden die Arbeiten sogar noch etwas länger dauern, obwohl es zuletzt noch geheißen hatte, man werde am 3. November fertig sein. Dieser Termin ist aber offenbar nicht zu halten. Die Arbeiten am Dach seien zwar nun weitgehend abgeschlossen, doch der Einbau des neuen Sportbodens braucht noch etwas Zeit. „Nach derzeitigem Stand soll der Hallenboden bis zur ersten Dezember-Woche fertiggestellt werden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Somit könne die Halle ab dem 8. Dezember wieder für den Schul- und Vereinssport freigegeben werden.

 