Nach zähem Ringen wurde im März der Doppelhaushalt für Filderstadt verabschiedet. Ruhe ist seitdem nicht eingekehrt. Akteurinnen und Akteure aus der Lokalpolitik beharken sich weiter.
„Unwahrheit“, „Falschaussage“, „Rechthaberei“, „inszenierte Dramaturgie der Sprache“: Der Filderstädter Haushalt 2026/27 ist Mitte März nach zähem Ringen verabschiedet worden, der Streit ums Zahlenwerken schwelt jedoch weiter. Einige Personen aus der Lokalpolitik und den Gemeinderatsfraktionen beharken sich auch gut einen Monat nach dem Beschluss öffentlich. In sozialen Medien setzt es Seitenhiebe, die Rubrik „Parteien und Wählervereinigungen“ im Amtsblatt ist seit Wochen der Schauplatz gegenseitiger Vorwürfe.