Filderstadt-Bonlanden An dieser Straße lebt die Angst

Von unserer Redaktion 19. November 2018 - 14:02 Uhr

Seit 15 Jahren soll ein Mann seine Nachbarn terrorisieren, hatte ein Ortspolizist ausgesagt. Warum wird er nicht belangt? Foto: red

Anwohner, Polizei, Ordnungsamt und Gericht sind sich einig: Ein Senior schikaniert in Filderstadt-Bonlanden Menschen in einer Wohnstraße. Seit Jahren soll das so gehen, aber ein Ende scheint nicht in Sicht.

Bonlanden - Die Abendsonne heizt das Wohnzimmer mollig auf, doch die Frau ist zittrig. Ihre flache Hand flattert über dem Tisch, ihre Stimme bricht immer wieder. Eine Mischung aus Empörung, Wut und Verzweiflung füllt den Raum. Vier Erwachsene sitzen in diesem Raum in Bonlanden, zwei Ehepaare, Nachbarn. Sie alle beben sichtlich. „Wir sind zu ganz schlimmen Opfern gemacht worden. Wir sind ganz andere Leute als vor drei Jahren“, sagt der Mann der zitternden Frau.