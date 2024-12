Filderstadt-Bernhausen: Radarfalle im Rathausfenster – Blitzer-Aktion erregt Gemüter

1 Wie gut dürfen Radargeräte versteckt sein? Foto: dpa/Pia Bayer

In Bernhausen hat das Ordnungsamt Filderstadt vom Rathausfenster aus geblitzt. Das sorgt nun für Diskussionen. Rechtlich sei das erlaubt, sagt die Stadt. Warum die Aktion dennoch nicht wiederholt wird.











Wer geblitzt wird, weil er zu flott unterwegs war, ärgert sich immer. Es kann schließlich schnell teuer werden. Groß ist die Empörung der Autofahrer vor allem dann, wenn sie sich übers Ohr gehauen fühlen. Auch beim ADAC Württemberg gehen regelmäßig Beschwerden wegen angeblicher Abzocke ein, sagt der Pressesprecher Julian Häußler. „In über 90 Prozent der Fälle gibt es aber nichts zu beanstanden“, sagt er. Hinter Hecken oder in einer Ritze am Bahnübergang – der ADAC-Sprecher hat schon von vielen Tarnungen für Radargeräte gehört. Dass ausgerechnet aus einem Fenster des Rathauses geblitzt wird, so etwas ist ihm aber noch nicht untergekommen.