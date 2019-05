1 Tatort Schultoilette: Eine 13-Jährige aus Filderstadt gibt an, hier von einem Unbekannten belästigt worden zu sein (Symbolbild). Foto: dpa

Eine Schülerin geht zur Mädchentoilette. Dort lauert ihr ein Mann auf, der sie küsst, zu Boden wirft und unsittlich berührt. So schildert es die 13-Jährige. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Filderstadt-Bernhausen - Ein 13-jähriges Mädchen soll am Dienstagmorgen auf einer Schultoilette in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) sexuell missbraucht worden sein. Das berichtet die Polizei.

Die Schülerin ging gegen 9 Uhr auf die Mädchentoilette der Gotthard-Müller-Schule. Dort, so schilderte es die 13-Jährige, habe ihr ein Mann aufgelauert, der sie mehrfach auf den Mund küsste und ihr das T-Shirt auszog. Der Unbekannte habe sie dann zu Boden geworfen und sie unsittlich berührt. Als sich das Mädchen heftig wehrte, ließ der Mann von ihm ab und flüchtete. Am Mittwoch vertraute sich die 13-Jährige ihrer Mutter an, die zusammen mit ihrer Tochter zur Polizei ging und Anzeige erstattete.

„Man muss besonders sensibel vorgehen“

„Speziell geschulte Beamten der Kriminalpolizei kümmern sich jetzt um den Fall“, sagt Polizeisprecher Michael Schaal. „Sie haben viel Erfahrung mit derartigen Delikten im Kinder- und Jugendbereich, bei denen man besonders vorsichtig und sensibel vorgehen muss. Natürlich nehmen wir die Schilderungen der Jugendlichen zunächst einmal sehr ernst.“

Das Mädchen beschreibt den Mann folgendermaßen: Etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und muskulös. Er hat schwarze Haare und braune Augen. Der Unbekannte soll eine Bluejeans und ein graues T-Shirt getragen haben. Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 0711/70913 um Zeugenhinweise.