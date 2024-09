Filderstadt-Bernhausen im Kreis Esslingen: 82-Jährige vermisst – Polizei sucht Zeugen

1 Die Vermisstensuche der Polizei war bislang erfolglos. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

In Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) wird seit Sonntagnachmittag eine 82 Jahre alte Frau vermisst. Die Polizei sucht mit Lichtbild nach der Frau und bittet um Hinweise.











Link kopiert



Seit Sonntagnachmittag, 1. September, wird die 82-jährige Erna Klara Ansorge aus Filderstadt-Bernhausen vermisst. Wie die Polizei mitteilte, brach sie am Sonntag gegen 15.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Felsenstraße in Filderstadt-Bernhausen mit unbekanntem Ziel alleine zu einem längeren Spaziergang auf. Die Frau war bislang orientiert und trotz eines Gehstocks in der Lage, sich mehrere Stunden zu Fuß fortzubewegen.