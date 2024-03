1 Die Karlstraße in Bernhausen ist nur noch in eine Richtung befahrbar. Foto: Caroline Holowiecki

Seit Kurzem ist die Karlstraße in Bernhausen nur in eine Richtung befahrbar. Womit die Einschränkungen zusammenhängen – und wie lange die Menschen aus Filderstadt damit leben werden müssen.











Baustellen sind selten nach dem Geschmack der Autofahrer – diese hier hat es aber tatsächlich in sich. Seit diesem Montag ist die Karlstraße in Bernhausen nur noch in eine Richtung befahrbar, nämlich vom Bahnhof kommend zum Einkaufszentrum. Etwa ab dem Aldi-Markt gleicht die wichtige Verbindung einem rot-weißen Absperrungs- und Schilderwald, in die Seitenstraßen und auf die Parkplätze der Geschäfte und Betriebe vor Ort abbiegen kann man aber noch. Damit verbunden sind auch andere Einschränkungen. Entlang der Johannesstraße beispielsweise gilt ein einseitiges Halteverbot, damit Busse durchfahren können.