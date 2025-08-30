Filderstadt: 88-Jährige um Bargeld und Wertgegenstände betrogen

1 Telefonbetrüger haben eine 88-Jährige um Bargeld und Wertgegenstände gebracht (Symbolbild). Foto: Roland Weihrauch/dpa

Ein Mann ruft eine 88-Jährige in Filderstadt an und gibt sich als Haftrichter aus. Die Frau schenkt dem Telefonbetrüger Glauben – und wird um eine fünfstellige Summe gebracht.











Link kopiert



Telefonbetrüger haben am Freitagnachmittag eine 88 Jahre alte Frau aus Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) um Wertgegenstände und Bargeld in fünfstelliger Höhe gebracht. Die Frau erhielt laut der Polizei einen Telefonanruf, in dem sich der Anrufer als Haftrichter ausgab. Er gaukelte der Seniorin vor, dass ihr Kind einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen die Bezahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt werden könne.