Filderstadt 80-Jährige sexuell belästigt

Von ber 02. Februar 2018 - 17:23 Uhr

Weil die Polizei das Kennzeichen wusste, kamen sie schnell auf den Tatverdächtigen. Foto: dpa

Ein 70-Jähriger soll eine Seniorin in Filderstadt zum Geschlechtsverkehr aufgefordert haben. Die Frau drohte dem Mann mit ihrem Gehstock.

Filderstadt - Eine 80 Jahre alte Spaziergängerin ist am Mittwochnachmittag in Filderstadt-Bonlanden in der Nähe des Friedhofs von einem Sittenstrolch belästigt worden. Gegen 14.15 Uhr soll ein 70-jähriger Autofahrer in der Oberdorfstraße neben der Dame angehalten und sie auf obszöne und beleidigende Art und Weise zum Geschlechtsverkehr aufgefordert haben.

Die 80-Jährige schrie den Mann an und drohte ihm mit ihrem Gehstock, woraufhin er seine Fahrt fortsetzte. Aufgrund des Autokennzeichens, das sich die Frau gemerkt hatte, konnte der Tatverdächtige ermittelt werden. Er ist der Polizei bereits wegen gleich gelagerter Straftaten bekannt.

Der 70 Jahre alte Mann steht zudem im dringenden Verdacht, in den letzten Monaten in Bonlanden auf ähnliche Art und Weise mehrfach auch gegenüber anderen Frauen in Erscheinung getreten zu sein. Dabei waren die allesamt älteren Opfer nicht nur verbal belästigt, sondern teilweise auch begrapscht worden. In mindestens einem Fall hatte sich der Täter auch vor einer Frau entblößt.