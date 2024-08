1 Bei dem Unfall wurde ein 37-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Bei einem Unfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei musste eine Person schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.











Link kopiert



Wegen zu hoher Geschwindigkeit ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall auf der Degerlocher Straße an der Einmündung Harthäuser Hauptstraße in Filderstadt gekommen.