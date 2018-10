Filderkrautfest in Leinfelden-Echterdingen Mehrere Betrunkene halten Polizei auf Trab

Von red 21. Oktober 2018 - 13:22 Uhr

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag auf dem Filderkrautfest in Leinfelden-Echterdingen alle Hände voll zu tun gehabt. Der Anlass sind meist betrunkene Gäste des Fests gewesen.





Leinfelden-Echterdingen - Beim 40. Filderkrautfest in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist es am zweiten Veranstaltungstag zwischen Samstagnachmittag und den frühen Morgenstunden des Sonntags zu zahlreichen Einsätzen der Polizei gekommen, bei denen insbesondere übermäßiger Alkoholkonsum der Anlass war.

Bereits am Samstag gegen 18 Uhr war ein 35-Jähriger so betrunken, dass er aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens an einem Imbissstand in der Bernhäuser Straße von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes an die hinzugerufenen Polizeibeamten übergeben werden musste. Dennoch verhielt er sich weiterhin äußerst aggressiv, so dass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Beim Anlegen der Handschließen sowie dem Transport im Polizeifahrzeug leistete er erheblichen Widerstand.

Auf richterliche Anordnung musste er die Nacht in der Zelle verbringen. Da der 35-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde vom zuständigen Staatsanwalt die Erhebung einer Sicherheitsleistung angeordnet.

Frau legt sich auf eine Motorhaube

Mit einem ähnlich aggressiven Zeitgenossen hatten es die Polizeibeamten gegen 23.15 Uhr in der Bernhäuser Straße zu tun. Ein 33-Jähriger wurde aufgrund seines Verhaltens von Sicherheitsleuten aus einer Gaststätte befördert und an die Polizei übergeben. Doch anstatt dem ausgesprochenen Platzverweis nachzukommen, weigerte er sich, die Örtlichkeit zu verlassen und beleidigte die Beamten aufs Übelste. So musste auch er in Gewahrsam genommen werden, wobei er Widerstand leistete und mit Fäusten auf die Polizisten losging.

Gegen ein Uhr nachts trat dann eine 41-Jährige mehr als unangenehm in Erscheinung. Die stark alkoholisierte Frau stellte sich zunächst in der Brühlstraße einem entgegenfahrenden BMW einer 39-Jährigen in den Weg, legte sich danach auf die Motorhaube und schlug mit ihrem Handy auf das Fahrzeug ein, außerdem wurde die Fahrzeuglenkerin von der 41-Jährigen beleidigt. Doch damit nicht genug, kurz darauf bog ein VW Golf in die Brühlstraße ein, was die 41-Jährige zum Anlass nahm, auf das Fahrzeug zuzugehen und zu versuchen, die Fahrertür zu öffnen. Da ihr dies nicht gelang, trat sie mit den Füßen mehrmals gegen die Fahrzeugtür und verursachte Sachschaden. Zudem beleidigte sie auch diesmal beide Fahrzeuginsassen.

Polizeibeamte übel beleidigt

Da sich die Frau auch nach Eintreffen der Polizei nicht beruhigen ließ, blieb den Beamten nichts anders übrig, als die Frau in Gewahrsam zu nehmen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen sahen sich die eingesetzten Beamte üblen Beleidigungen der 41-Jährigen ausgesetzt.

Eine weitere Widerstandshandlung ereignete sich gegen 2.30 Uhr, als ein 24-Jähriger nach einer vorangegangenen Körperverletzung bei einer Personenkontrolle die Angaben seiner Personalien verweigerte und den Anweisungen der Polizei keine Folge leistete. Hierbei erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht.