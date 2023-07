1 In der Coronazeit sind zehn Prozent mehr Kinder gezeugt worden. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Bonlanden - Es erinnert ein bisschen an die Weihnachtsgeschichte, als Maria und Josef in Bethlehem von Haus zu Haus gingen und nach einem Ort suchten, an dem das Jesuskind geboren werden konnte. Denn werdende Mütter haben es derzeit schwer, einen Platz in einer Geburtsklinik zu bekommen. Sie berichten, dass sie mehrere Krankenhäuser anfahren und jedes Mal weggeschickt werden, weil es keine freien Kapazitäten mehr gibt.