Im neuen Jahr werden der große und der kleine Saal sowie das Foyer der Filderhalle in Leinfelden umgebaut. Was genau wird dort eigentlich gemacht – und wie lang wird das dauern?
Schlagerparty am 23. Januar, Kinderfasching am 25. Januar: Die Närrinnen und Narren der Filderer sind Anfang 2026 außergewöhnlich zeitig dran mit ihren Faschingsveranstaltungen in Leinfelden. Der Grund für den Frühstart: Die Filderhalle wird geschlossen. Ab Anfang Februar geht es dort ans Eingemachte. Dann startet die Hauptsanierungsphase der zentralen Veranstaltungsstätte von Leinfelden-Echterdingen. Sie wird länger als ein halbes Jahr dauern – bis Ende September.