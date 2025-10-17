Die Nationalmannschaft klettert nach zwei Siegen im Oktober auf Platz zehn der Weltrangliste. Das ist eine positive Nachricht für das Team von Julian Nagelsmann mit Blick auf mögliche WM-Gegner.
Zürich - Deutschland ist nach erfolgreichen Länderspielen im Oktober in die Top Ten der für die Gruppenauslosung maßgeblichen Weltrangliste zurückgekehrt. Das Fußball-Nationalteam von Bundestrainer Julian Nagelsmann kletterte dank der Siege gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) um zwei Plätze auf Rang zehn.