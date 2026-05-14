Motorolas erstes Foldable im Buchformat überholt teilweise die etablierten Wettbewerber. Rechtzeitig zur Fußball-WM kommt das Razr Fold auch noch in einer besonderen Variante auf den deutschen Markt. Ein erster Test zeigt, wo das Gerät punkten kann.
Nach diversen Flip-Modellen steigt Motorola nun mit dem Razr Fold auch in die Foldable-Liga im Buchformat ein. Ein erster Test zeigt, dass der Hersteller damit durchaus mit den bisherigen Platzhirschen Samsung und Google mithalten kann. Für Fußball-Fans hat Motorola rechtzeitig zum Verkaufsstart auch eine besondere Variante im Angebot.