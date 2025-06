Im Sommer 2025 beginnt ein neues Kapitel im internationalen Klubfußball: Erstmals wird die FIFA Klub-Weltmeisterschaft im überarbeiteten Großformat ausgetragen. Wann das Turnier startet und was sich künftig ändert im Überblick.

Wann und wo startet die FIFA Klub-WM 2025?

Die FIFA Klub-WM findet dieses Jahr vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA statt.

Wer nimmt an der FIFA Klub-WM 2025 teil?

32 Mannschaften aus allen Kontinentalverbänden, verteilt wie folgt:

12 Klubs aus Europa (UEFA)

6 Klubs aus Südamerika (CONMEBOL)

4 Klubs aus Asien (AFC)

4 Klubs aus Afrika (CAF)

4 Klubs aus Nord/Mittelamerika (CONCACAF)

1 Klub aus Ozeanien (OFC)

1 Klub vom Gastgeberland (USA)

Diese Mannschaften sind mit dabei:

Asien: al-Hilal, Urawa Red Diamonds, al Ain Club, Ulsan HD FC

Afrika: al Ahly SC, Wydad Casablanca, Espérance Tunis, Mamelodi Sundowns

Nord/Mittelamerika & Gastgeberland: CF Monterrey, Seattle Sounders, Los Angeles FC, CF Pachuca, Inter Miami

Ozeanien: Auckland City FC

Europa: FC Chelsea, Real Madrid, Manchester City, FC Bayern München, Paris SaintGermain, Borussia Dortmund, Inter Mailand, FC Porto, Atlßetico Madrid, Benfica Lissabon, Juventus Turin, FC Red Bull Salzburg

Wo wird die FIFA Klub-WM übertragen?

Alle Spiele der FIFA Klub-WM 2025 können Sie auf dem Sportstreaming-Anbieter DAZN anschauen.

Der Modus: So läuft die FIFA Klub-WM ab

Der neue Modus der FIFA Klub-WM unterscheidet sich deutlich vom bisherigen Format. Während früher nur 7 Teams teilnahmen, darunter die Sieger der jeweiligen Kontinentalwettbewerbe und der Gastgeber, treten ab 2025 insgesamt 32 Mannschaften an. Auch die Dauer des Turniers verlängert sich erheblich – statt rund zwei Wochen dauert das neue Format knapp einen Monat. Zudem findet die Klub-WM nicht mehr jährlich im Winter, sondern künftig alle vier Jahre im Sommer statt, also in der regulären Fußballpause. Ziel ist es, dem Turnier einen deutlich höheren Stellenwert zu geben, vergleichbar mit einer Weltmeisterschaft für Nationalteams.

Spielphasen-Übersicht:

Achtelfinale: 28. Juni 1. Juli

Viertelfinale: 4. Juli & 5. Juli

Halbfinale: 8. Juli & 9. Juli

Finale: 13. Juli in New York

Was ist die FIFA Klub-WM?

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft ist ein internationales Fußballturnier, bei dem die besten Vereinsmannschaften der Welt aufeinandertreffen. Organisiert wird das Turnier von der FIFA. Bislang war das Format relativ klein gehalten: Sieben Teams nahmen teil – jeweils die Sieger der kontinentalen Wettbewerbe wie der UEFA Champions League, der Copa Libertadores oder der AFC Champions League sowie der Meister des Gastgeberlandes. Das Turnier fand in der Regel im Dezember oder Januar statt und dauerte rund zwei Wochen. In Europa hatte das Turnier einen eher geringen sportlichen Stellenwert, während es in Südamerika oder Asien mehr Bedeutung hatte.