Fifa 19 im Test Packt die Blutgrätschen aus!

Von Philipp Johannßen 27. September 2018 - 17:42 Uhr

Das neue Fifa 19 kommt am Freitag heraus. Foto: Electronic Arts

Bei jährlich erscheinenden Spielreihen wie die Fußballsimulation Fifa gibt es von Titel zu Titel oft nur kleinere Änderungen. Doch Fifa 19 hat einige Neuerungen im Gepäck, die viel Spaß bereiten.

Stuttgart - Der Stürmer hat die Abwehrreihen mit seinen Dribblings durchbrochen und sieht nur noch den Torwart vor sich. Ein gegnerischer Spieler eilt ihm hinterher, kann ihn aber nicht einholen. Eine Grätsche ist riskant, der Verteidiger versucht es trotzdem. Er trifft nur das Bein des Stürmers, der zu Boden geht.

Doch die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm. Es gibt keine Karte und keinen Strafstoß - eine völlig normale Situation im neuen Modus von Electronic Arts’ Fifa 19. Hier sind auch Partien ohne Regeln möglich, wo nach Lust und Laune gefoult werden darf. Da geht nicht nur dem Kreisliga-Libero mit der Vorliebe für schlecht getimte Grätschen das Herz auf.

Spielinhalt

Da Electronic Arts die Lizenz der UEFA Champions League erworben hat, gibt es künftig auch Duelle im offiziellen Look der Königsklasse und natürlich mit der Champions-League-Hymne vor dem Anpfiff. Auch die Lizenzen der Europa League gehören dazu. Zudem bekommt der Modus „The Journey“ zwei weitere Charaktere verpasst. Neben Alex Hunter gibt es auch Danny Williams und mit Kim Hunter erstmals eine Frau zu spielen. Als neue Liga ist die chinesische Superliga dabei.

Viel interessanter dürften jedoch die „Hausregeln“-Modi sein, die es in Fifa 19 gibt. Fünf Spielvarianten mit außergewöhnlichen Regeln stehen hier zur Verfügung: „Survival“, „Kopfbälle & Volleys“, „Torvorgabe“, „Distanz“ und „Keine Regeln“. Im Survival-Modus verliert jede Mannschaft pro geschossenem Tor einen Feldspieler. Geht Team A also beispielsweise mit 1:0 in Führung, so spielt sie fortan nur noch mit zehn Mann und in Unterzahl.

Sehen Sie hier den offiziellen Trailer zum Spiel:

Bei „Kopfbälle & Volleys“ zählen nur Treffer, die per Direktabnahme oder mit dem Kopf erzielt werden. Im „Torvorgabe“-Modus kann ein Torlimit eingestellt werden, nach der die Partie beendet ist. Bei „Distanz“ zählen Treffer innerhalb des Strafraums regulär ein Tor, Treffer von außerhalb der 16-Meter-Markierung zählen doppelt.

„Keine Regeln“ bedeutet, dass der Schiedsrichter zwar auf dem Platz steht, bei Fouls und Abseits aber beide Augen zudrückt. Für alle Freunde der gepflegten Blutgrätsche ist dieser Spielmodus eine wahre Freude.

Stärken

Die „Hausregeln-Spielmodi“ sind für die Fifa-Reihe schon außergewöhnlich. Während sonst der Fokus auf Realismus gelegt wird, steht hier klar der Spaß in Vordergrund - damit zeigt Electronic Arts, dass es ab und zu doch auf seine Kunden hört. Das ohnehin große und starke Lizenzpaket von Fifa wird dank Champions League und Europa League nochmal verbessert. Die Inszenierung der Champions-League mit der Hymne bringt dem Spieler die entsprechende Atmosphäre auf den Bildschirm.

Das Spiel ist in diesem Jahr besser ausbalanciert. Während bei Fifa 18 die Offensive klare Vorteile hatte und Fernschüsse eine gefährliche Waffe waren, ist die Defensive dieses Jahr deutlich stabiler und die Torhüter sind weniger anfällig für Schüsse aus der Distanz. Taktisch hat der Spieler nun zudem mehr Möglichkeiten zur Auswahl - das hat Konkurrenz Pro Evolution Soccer allerdings schon seit einigen Jahren geboten.

Schwächen

Während Superstars wir Ronaldo und Messi seit Jahren fotogetreu im Spiel auftauchen, sehen viele bekannte Spieler in Fifa ihren realen Vorbildern nur sehr entfernt ähnlich. Der Karrieremodus ist weiterhin noch lange kein Ersatz für den eingestellten Fußball-Manager, obwohl hier viel möglich wäre.

Fazit

Fifa 19 hat eine wesentlich bessere Balance zwischen Offensive und Defensive als der Vorgänger und wirkt dadurch authentischer. Die neuen Spielmodi von „House Rules“ bieten eine gelungene Abwechslung zum Standardspiel und bringen im neue Möglichkeiten und Herausforderungen beim Duell gegen Freunde. Die Schwächen des Spiels fallen nicht sonderlich stark ins Gewicht.

Fifa 19 ist ab 28. September für Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich.

Wertung:

Grafik: 4,5 von 5

Spielspaß: 4,5 von 5

Atmosphäre: 4,5 von 5