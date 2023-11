Was hilft bei Aphthen?

1 Was hilft bei Aphthen im Mund? Foto: imago images

Autsch! Treffen die Zahnbürste oder auch die Säure des Orangensaftes auf eine Aphthe, könnte man schreien. Was lässt die schmerzhaften Entzündungen im Mund wieder verschwinden?











Rötlich entzündete Stellen im Mund mit einem weißlichen Belag: Das sind Aphthen. Sie können sich an der Innenseite der Wangen oder der Lippen bilden, am Gaumen oder am Zahnfleisch. Oft ist auch die Zunge befallen.