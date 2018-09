Fielen Schüsse bei Großeinsatz in Backnang? Polizei fasst Einbrecher

Von wei 11. September 2018 - 10:21 Uhr

Bei der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: Archiv/Airbus Helicopters

Ein Hubschrauber, die Hundestaffel und viele Streifenwagen sind am Dienstagmorgen in Backnang ausgerückt. Die Polizei verfolgte zwei Einbrecher – angeblich fiel dabei ein Schuss.

Backnang - Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Dienstagmorgen in Backnang (Rems-Murr-Kreis) zwei mutmaßliche Einbrecher gefasst. Laut einem Sprecher waren die beiden Männer in ein Einfamilienhaus im Häfnersweg eingestiegen. „Die Kollegen waren sehr schnell vor Ort und entdeckten zwei flüchtende Männer“, schildert ein Polizeisprecher. An der anschließenden Fahndung beteiligten sich ein Polizeihubschrauber, die Hundestaffel sowie viele Streifenbesatzungen. Die beiden Tatverdächtigen konnten schließlich festgenommen werden.

Fielen bei der Festnahme in Backnang Schüsse?

In sozialen Netzwerken ist zu lesen, bei der Festnahme sei mindestens ein Schuss gefallen. Dies will der Polizeisprecher nicht kommentieren. Er verweist auf eine ausführliche Pressemeldung, die derzeit mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt werde. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher seien bei der Festnahme „leicht verletzt“ worden – allerdings nicht durch Schüsse.

Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor, wir werden unseren Artikel aktualisieren, sobald genauere Erkenntnisse vorliegen.