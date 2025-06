Fiebertraum der besten Art: Überraschung! Wolfgang Petry rockt DFB-Frauen-Camp

1 Wolfgang Petry tritt seit seinem Rücktritt im Jahr 2006 nicht mehr live auf. Foto: ddp/Pool EPA/ FELIPE TRUEBA

Wolfgang Petry hat die DFB-Frauen im Trainingslager besucht und für ausgelassene Stimmung gesorgt. Die Spielerinnen hatten den Schlagerstar heimlich eingeladen, um Trainer Christian Wück zu überraschen.











Ausgelassene Polonaise statt schweißtreibenden Trainings: Die DFB-Frauen haben in ihrem EM-Trainingslager in Herzogenaurach einen ganz besonderen Gast empfangen. Schlagerlegende Wolfgang Petry (73) sorgte am Montagabend mit seinen größten Hits für einen unvergesslichen Abend, wie in einem Video auf Instagram zu sehen ist. Zu Songs wie "Wahnsinn" und "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n" hüpften und tanzten die Nationalspielerinnen begeistert über das Gelände.