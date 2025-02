Die MHP Riesen Ludwigsburg haben ein wenig Geduld gebraucht, bis am Mittwochabend endlich feststand, auf wen sie im Viertelfinale des Fiba Europe Cups treffen. Der Gegner heißt – JDA Dijon. Damit kommt es zu einer Neuauflage des Duells aus der Gruppenphase, als der Basketball-Bundesligist gleich zweimal auf die Franzosen traf – und beide Mal gewann.

Ein gutes Omen? Riesen-Coach John Patrick hatte schon vorab gesagt: „Wir müssen das beste aus der Situation machen.“ Auch die beiden anderen potenziellen Kandidaten - Paok Saloniki sowie Oradea aus Rumänien – schätzte er als „stark und talentiert“ ein. Und auch die Tatsache, dass seine Mannschaft im Rückspiel am 12. März (Hinspiel voraussichtlich 5. März) Heimrecht genießt, wollte Patrick nicht automatisch als Vorteil betrachten, obwohl das gemeinhin so gesehen wird: „Nach 80 Minuten wird abgerechnet“, betont er. Dann werden die Siege und im Zweifel die Korbdifferenz aufaddiert, wobei es in diesem Fall auch zu dem im Basketball ungewöhnlichen Resultat eines Unentschiedens kommen kann.

Bis es für die Ludwigsburger international weitergeht, geht aber noch etwas Zeit ins Land, zunächst einmal stehen in der Liga die beiden Partien in Heidelberg an diesem Samstag sowie zu Hause gegen die Baskets aus Bonn am 11. Februar auf dem Programm. Danach folgt eine Pokal- und Länderspielpause bis zum 1. März (Auswärtsspiel in Würzburg). In dieser Phase werden die Spieler zunächst einmal rund zehn Tage frei bekommen.

Die Partie gegen Dijon ist dann das erste Heimspiel nach fast genau einem Monat in der MHP-Arena, was sich möglicherweise zumindest auf das Zuschauerinteresse positiv auswirkt – auch abhängig vom Ergebnis im Hinspiel.