Fiba Europe Cup: MHP Riesen Ludwigsburg drehen Spiel nach Katastrophenstart

1 Joel Scott trifft für die Riesen am besten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Ludwigsburg Basketballer halten sich zumindest im europäischen Wettbewerb schadlos. Nach dem Erfolg in Fribourg steht auch der Gruppensieg fest.











Fünf Spiele, fünf Siege. Das hört sich nach einem souveränen Auftritt der MHP Riesen in der Top-16-Gruppenphase des Fiba Europe Cups im Basketball an. War es aber nicht – zumindest am Dienstag Abend beim (37:41) in der Schweiz gegen Olympic Fribourg. Dort lagen Ludwigsburgs Basketballer gegen den – bei allem Respekt – zweitklassigen Gegner nach dem ersten Viertel mit 11:30 zurück, wobei sich einmal mehr die Offensivprobleme des Bundesligisten deutlich wurden.