Fiba Europe Cup: MHP Riesen Ludwigsburg behalten weiße Weste

Um es vorweg zu nehmen: John Patrick war wieder gesund und saß am Dienstagabend bei den MHP Riesen Ludwigsburg auf der Bank – beim 95:67 (49:35) gegen Spirou Charleroi aus Belgien. Damit blieb der Basketball-Bundesligist in der Top-16-Gruppenphase des Fiba Europe Cups als einziger Verein ungeschlagen und zog als Gruppensieger ins Viertelfinale ein. Nach einem schwachen Start (15:23) bestimmten die Riesen das Geschehen gegen einen international allerdings nicht hochklassigen Gegner, wobei wie schon in der Liga gegen Ulm Ezra Manjon mit 20 Punkten glänzte. Charlerois Trainer Sam Rotseat sagte: „Uns wird in Belgien nachgesagt, dass wir die aggressivste Mannschaft sind – aber Ludwigsburg hat uns heut e in dieser Beziehung eine Lektion erteilt.“