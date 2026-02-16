Fiasko bei der Schönbuchbahn: Entscheidung für CAF war falsch – die Rechtfertigung sinnlos

Der Kreis rechtfertigt seine Entscheidung für die CAF-Fahrzeuge auf der Schönbuchbahn-Strecke – die Argumente sind nicht überzeugend und wenig hilfreich, kommentiert unser Redakteur.
Zugegeben, man könnte folgende These aufstellen, um das Fiasko der Schönbuchbahn zu erklären: Landkreise können halt keine Eisenbahn. Doch ist das zu kurz gesprungen. Denn angesichts des Glücksspielautomaten, den die Deutsche Bahn „Fahrplan“ nennt, müsste man ja auch sagen, nicht mal die Deutsche Bahn kann Eisenbahn.