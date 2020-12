Kostenlose Masken in Apotheken nicht vor Mitte Dezember

1 Menschen aus Risikogruppen erhalten drei kostenlose Schutzmasken von der Apotheke. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg (LAV) bittet die Bürger nicht zu versuchen, vor dem 15. Dezember kostenlose Masken in den Apotheken abzuholen.

Stuttgart - Kostenlose Mund-Nase-Masken für Risikogruppen gibt es in baden-württembergischen Apotheken nicht vor Mitte Dezember. Darauf wies der Landesapothekerverband Baden-Württemberg (LAV) am Donnerstag hin. Die Masken gebe es erst, wenn die Verordnung dazu in Kraft getreten sei.

Damit sei frühestens am 15. Dezember zu rechnen. Zugleich appellierte der Verband an die Bevölkerung, angesichts der Corona-Gefahr nicht unnötig deshalb früher die 2400 Apotheken im Land aufzusuchen. Über-60-Jährige sowie Menschen mit Vorerkrankungen oder Risikoschwangere können im Dezember drei kostenlose Masken in der Apotheke bekommen.