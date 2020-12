1 Wohin mit den Masken? Foto: Ellyy / shutterstock.com

Wir haben nützliche Tipps zur Haltbarkeit, Lagerung und Aufbewahrung der Schutzmasken für Sie zusammengefasst.

FFP2-Masken aufbewahren

Lassen Sie die FFP2-Masken bis zum Gebrauch am besten in der Originalverpackung. Lose Masken sollten dagegen in einem luftdicht verschließbaren Behältnis wie Frischhaltebeuteln oder Plastikdosen aufbewahrt werden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte weist darauf hin, dass es sich bei FFP2-Masken um Einwegprodukte handelt. Sie sollten daher regelmäßig gewechselt werden. Empfehlungen zur Tragedauer haben wir Ihnen in diesem Beitrag zusammengefasst. Die gebrauchten Masken können Sie ganz einfach über den Restmüll entsorgen.

Haltbarkeit von FFP2-Masken

Die Haltbarkeit von FFP2-Masken kann sich je nach Hersteller unterscheiden. In der Regel beträgt sie aber 2 bis 5 Jahre ab dem Produktionsdatum bei originalverpackter Ware. Genaue Angaben zur Haltbarkeit finden Sie entweder direkt auf der Maske selbst oder in der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Hinweis: Da derzeit immer noch viele ungeprüfte oder gefälschte Masken im Umlauf sind, sollten Sie beim Kauf auf die entsprechenden Kennzeichnungen zertifizierter Schutzmasken achten. Eine Übersicht dazu finden Sie in unserem Ratgeber.

FFP2-Masken im Auto oder unterwegs verstauen

Wer die Schutzmaske während des Fahrens nicht trägt, sollte sie nicht an den Rückspiegel hängen. Dort schränkt sie die Sicht ein. Besser ist es, die Masken in einem sauberen Tütchen oder einem anderen Behältnis aufzubewahren. Ansonsten falten Sie die Maske am besten zusammen und stecken sie so in einen Getränkehalter, dass die Innenseiten keinen Kontakt mit potenziell verschmutzten Oberflächen haben. Auch unterwegs sollten die FFP2-Masken nicht mal eben irgendwo abgelegt werden. So könnten Bakterien oder Erreger an oder gar in die Maske gelangen. Falten Sie die Maske stattdessen ein und verstauen Sie sie in einem sauberen Behältnis. Achten Sie beim Umgang mit den Masken stets darauf, dass Sie die Innenseite beim An- und Ausziehen nicht berühren. Wie Sie einen Mundschutz hygienisch korrekt überziehen, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

