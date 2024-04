1 Trotz Regen versammelten sich zahlreiche Demonstrierende auf dem Schlossplatz. Foto: dpa/Anna Ross

Am Freitag haben in Stuttgart wieder zahlreiche Menschen im Rahmen von Fridays for Future für mehr Klimagerechtigkeit demonstriert.











Mit Plakaten und Regenschirmen in der Hand haben Jung und Alt in Stuttgart für mehr Klimagerechtigkeit demonstriert. Trotz Dauerregen und Streik des öffentlichen Nahverkehrs versammelten sich am Freitag nach Schätzungen der Organisatoren von Fridays for Future (FFF) rund 200 Demonstrierende auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Die Polizei sprach von rund 100 Teilnehmenden.