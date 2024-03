7 GES-Vorstandsmitglied Richard Wunderlich im Führerhaus der Lok 50 2273. Foto: Simon Granville

Bald wird der Feurige Elias zwischen Weissach und Korntal das erste Mal vom „Käthchen von Heilbronn“, angeführt. Ein Jahrzehnt haben ehrenamtliche Tüftler darauf hin gearbeitet.











Link kopiert



Wenn man im Führerhaus der Dampflokomotive mit der Nummer 50 2273 über die dunklen Oberflächen streicht, dann werden die Fingerkuppen schwarz vom Ruß. Der dunkle Staub haftet an Vorhängen, an kleinen und großen Hebeln, Ventilen und Griffen, er zeugt von der rund 80-jährigen Geschichte der historischen Lok. Es riecht nach Metall, Maschinenöl und der Kohle, die schon auf ihren Einsatz wartet. Denn die Lok 50 2273 wird bald das erste Mal als „Feuriger Elias“ zwischen Weissach und Korntal unterwegs sein – für den betreibenden Verein eine große Premiere, denn die Ehrenamtlichen haben rund zwei Jahre an der Lokomotive gearbeitet, um sie für den Personenverkehr zu ertüchtigen.