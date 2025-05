Feuriger Elias: Das „Käthchen von Heilbronn“ zieht Passagiere in den Mai

7 Unterwegs bei Heimerdingen: Der Feurige Elias. Foto: Simon Granville

Zwischen Korntal und Weissach pendelt am Tag der Arbeit der historische Museumszug „Feurige Elias“ und bringt die Passagiere auch zum ein oder anderen Maifest.











Während manche am freien Tag in der Sonne entspannt haben, musste eine schuften: Das „Käthchen von Heilbronn“ hat am Donnerstag so manchen Dampflok-Fan in den Mai gezogen. Als Feuriger Elias ist die Lok samt historischen Waggons an nur wenigen Tagen im Jahr auf der malerischen, kurvenreichen Strecke zwischen Korntal und Weissach unterwegs.