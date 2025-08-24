Feuerwerksfestival in Ostfildern: Im Stau zum Feuerzauber des „Sandman“ – Andrang bei Flammenden Sternen

33 000 Gäste sahen an den ersten zwei Tagen die Feuerwerke aus Mexiko und Japan bei den Flammenden Sternen in Ostfildern. Der Andrang auf dem Platz war riesengroß.
Barrierefrei kamen Gaby und Roland Gaiser zu den Flammenden Sternen in den Scharnhauser Park. „Der Rasen ist ein bisschen holprig“, sagte der Stuttgarter, der den Rollstuhl seiner Frau schob. Das Ehepaar reiste mit der Stadtbahn an. „Das hat gut geklappt, und wir hatten genügend Platz.“ Mehr als eine halbe Stunde standen Lisa Mayr und ihre Freunde aus Esslingen am Samstag vor dem japanischen Feuerwerk mit ihrem Auto im Stau, bis sie am Parkplatz neben dem Festivalgelände ankamen.