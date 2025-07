Feuerwerk: Unfall bei Feuerwerk - 19 Verletzte auf Rheinkirmes

4 Verletzt wurden bei dem Vorfall 19 Menschen. Foto: David Young/dpa

Eigentlich wollten sich die Menschen nur das große Feuerwerk auf der Rheinkirmes anschauen. Dann läuft aber etwas schief. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückt an.











Düsseldorf - Bei einem Unfall mit einem Feuerwerkskörper auf der Rheinkirmes in Düsseldorf sind 19 Menschen verletzt worden. Unter ihnen sei mindestens ein Kind, vier von ihnen seien schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Den Angaben nach war einer der Feuerwerkskörper beim großen Feuerwerk am späten Freitagabend aus unbekannter Ursache in zu niedriger Höhe detoniert. Die Polizei geht von einem Unfall aus.