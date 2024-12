1 Stimmungsvoller Blick aufs nächtliche Esslingen während des Feuerwerks an Silvester. Foto: Shutterstock/Niklas Engel

Silvester mit Aussicht: Esslingen und Umgebung bieten zahlreiche Panoramaspots für den Jahreswechsel – von der Esslinger Burg bis zur Burg Teck, mit Blick bis zur Schwäbischen Alb.











In der Silvesternacht zieht es viele Menschen ins Freie, um dem neuen Jahr entgegenzufiebern. Wer zum Jahreswechsel einen weiten Blick mit freier Sicht auf das Lichterspektakel über Esslingen und der Umgebung genießen will, hat dazu in Stadt und Landkreis an etlichen Aussichtspunkten Gelegenheit – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.