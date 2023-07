1 Seit 38 Jahre ist Dietmar Hertler bei der Freiwilligen Feuerwehr Filderstadt Abteilung Bernhausen aktiv Foto:

Zehn Tage lang lag der Feuerwehrmann Dietmar Hertler aus Filderstadt wegen Corona im künstlichen Koma. Der damals 53-Jährige hatte sich im Skiurlaub mit Freunden in Ischgl angesteckt. Für ihn ging es um alles.









Es war Anfang März 2020. Die Pandemie stand noch am Beginn, die Berichterstattung in den Medien lief gerade erst an, und von der viel beschworenen Risikogruppe der älteren Menschen mit Vorerkrankungen wähnte sich der damals 53-jährige Dietmar Hertler aus Filderstadt-Bernhausen weit weg. Trotzdem kämpfte der relativ junge Corona-Patient mit einem dramatischen Verlauf.