18 Von 2008 bis 2018 war der Porsche bei der Rettungswache 5 im Einsatz. Foto: Alexander /üller

Das Feuerwehrmuseum erläutert die Geschichte der Brandbekämpfung in der Landeshauptstadt. Neuestes Exponat: einer von nur zwei Feuerwehr-Porsche weltweit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Einen Brand müssen die Verantwortlichen des Feuerwehrmuseums nicht fürchten. In den Fenstern der ehemaligen Fabrikhalle in Münster stapeln sich ungezählte Feuerlöscher. Das ist aber nur eine kleine Randerscheinung der Ausstellung. Mehrere Tausend Exponate beleuchten die Geschichte der Brandbekämpfung in der Landeshauptstadt. Neueste Attraktion ist ein Porsche Cayenne, der als Notarztfahrzeug in Degerloch im Einsatz war.