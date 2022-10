Feuerwehreinsatz in Zuffenhausen

1 Der Porsche geriet am Freitagabend in Brand. (Symbolbild) Foto: imago images/Pixsell/Igor Soban/PIXSELL via www.imago-images.de

Zeugen bemerken am Freitagabend ein brennendes Fahrzeug in Zuffenhausen. Die Feuerwehr kann den brennenden Porsche Panamera schnell löschen, es entsteht allerdings hoher Sachschaden.















Ein Porsche Panamera ist am Freitagabend in Stuttgart-Zuffenhausen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen gegen 22 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil in der Strohgäustraße ein Fahrzeug in Brand geraten sei. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen und inspizierten daraufhin den Motorraum des Porsche. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass offenbar ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hatte.

Bei dem Brand entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, in der Nähe geparkte Fahrzeuge blieben unbeschädigt.