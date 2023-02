4 Die beiden Autos wurden ein Raub der Flammen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Smart gerät am Donnerstag in Zazenhausen in Brand. Das Feuer greift schnell auf einen Seat über. Die Feuerwehr rückt an.















Im Zuffenhausener Stadtteil Zazenhausen sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos einem Feuer zum Opfer gefallen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nach Zeugen

Wie die Polizei meldet, bemerkte ein 61-jähriger Passant gegen 13.50 Uhr offenes Feuer an einem geparkten Smart in der Straße Himmelsleiter und alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandort eintrafen, stand der Smart bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen schnell auf einen in unmittelbarer Nähe abgestellten Seat über. Der Smart brannte komplett aus und auch der Seat wurde so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass auch dieses Auto total beschädigt wurde. Ein VW, der in der Nähe geparkt war, könnte laut Polizei durch die Hitze beschädigt worden sein, dies wird nun in einer Werkstatt abgeklärt. Der Brand war gegen 14.30 Uhr gelöscht.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Schadenshöhe können noch keine genauen Angaben gemacht werden, laut Polizei bewegt sich der Schaden allerdings in einer Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Zwei Löschtrupps der Feuerwehr waren mit drei Fahrzeugen und zehn Kräften im Einsatz. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 zu melden.