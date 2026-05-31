Feuerwehreinsatz in Warmbronn: Bewohner vergisst Essen auf dem Herd – Feuerwehr verhindert Brand

Ein vergessenes Essen auf dem Herd hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr in Warmbronn (Landkreis Böblingen) ausgelöst. Gegen 18 Uhr waren aufmerksame Nachbarn auf den Alarm eines Rauchmelders in einem Hochhaus in der Stöckhofstraße aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt, wie Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann auf Anfrage mitteilte.

Großes Aufgebot Weil der Notruf aus einem Hochhaus kam und viele Menschen in Gefahr hätten sein können, rückten zehn Fahrzeuge mit insgesamt 48 Einsatzkräften an. Die Feuerwehr Renningen unterstützte mit einer zweiten Drehleiter. Als niemand die Wohnungstür öffnete, brachen die Einsatzkräfte sie auf. In der Wohnung fanden sie den Bewohner, der offenbar eingeschlafen war und das Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Ein Feuer war zum Glück noch nicht ausgebrochen.

Bewohner im Krankenhaus

Die medizinischen Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. „Es war nicht weit weg von einem großen Schaden, wenn sich der Herd weiter erhitzt hätte“, sagte Zimmermann. In diesem Fall muss die Wohnung nun lediglich gut gelüftet werden.