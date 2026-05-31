Feuerwehreinsatz in Warmbronn: Bewohner vergisst Essen auf dem Herd – Feuerwehr verhindert Brand

Ein vermutlich eingeschlafener Bewohner hat in Warmbronn sein Essen auf dem Herd vergessen. Aufmerksame Nachbarn hörten den Rauchmelder und alarmierten die Feuerwehr.
Ein vergessenes Essen auf dem Herd hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr in Warmbronn (Landkreis Böblingen) ausgelöst. Gegen 18 Uhr waren aufmerksame Nachbarn auf den Alarm eines Rauchmelders in einem Hochhaus in der Stöckhofstraße aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt, wie Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann auf Anfrage mitteilte.