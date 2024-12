Feuerwehreinsatz in Waiblingen: Jugendliche werfen Böller in Parkhaus

1 Jugendliche haben angeblich Feuerwerkskörper in Waiblingen geworfen. Foto: imago/Marius Schwarz

In einem Waiblinger Parkhaus am Alten Postplatz werfen Jugendliche Böller unter Autos und in einen Mülleimer und lösen den Brandmelder aus. Nun sucht die Polizei Zeugen.











Der Polizei ist am Dienstagabend gemeldet worden, dass Jugendliche gegen 18.45 Uhr mehrere Böller in einem Parkhaus am Alten Postplatz in Waiblingen unter dort geparkte Autos und in einen Mülleimer werfen. Laut Polizeiangaben wurde dadurch eine Brandmeldeanlage ausgelöst, weshalb die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften anrückte. Ein Feuer entstand nicht. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zu den bislang unbekannten Jugendlichen unter der Telefonnummer 071 51/95 04 22 entgegen.