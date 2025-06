1 Die Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Dachstuhlbrand hat am Montag die Feuerwehr in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) in Atem gehalten. Ursache für den Brand war wohl der Funkenschlag aus einer Bohrmaschine.











Die Feuerwehr ist am Montagmittag zu einem Dachstuhlbrand in die Neue Schulstraße in Vaihingen an der Enz-Horrheim ausgerückt. Der Brand wurde offenbar bei Handwerksarbeiten von einem Funkenschlag einer Bohrmaschine ausgelöst.