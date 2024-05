In einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-West ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Wegen der Löscharbeiten war der Stadtbahnverkehr am Berliner Platz kurzzeitig unterbrochen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart wurden am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr zu einem Brand im 7. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Fritz-Elsas-Straße in Stuttgart-West gerufen. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Anrufer zuvor der Integrierten Leitstelle Stuttgart eine starke Rauchentwicklung aus dem obersten Stockwerk des Gebäudes gemeldet.

Einheiten der Feuerwache 4, die bereits auf dem Weg zu einem anderen Einsatz waren, befanden sich in unmittelbarer Nähe des gemeldeten Brandortes und wurden von der Integrierten Leitstelle kurzerhand umgeleitet. So trafen die ersten Kräfte bereits nach zwei Minuten an der Einsatzstelle ein.

Stadtbahnverkehr kurzzeitig eingeschränkt

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte ein Trupp mit Atemschutzgeräten das Feuer auf dem Balkon mit einem Löschrohr schnell löschen. Mit Hilfe einer Drehleiter wurde eine mögliche Ausbreitung auf das Dach des Gebäudes und in die Nachbarwohnungen ausgeschlossen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Während der Löscharbeiten musste die Fritz-Elsas-Straße in Fahrtrichtung Berliner Platz einschließlich der dort verkehrenden Stadtbahn kurzzeitig gesperrt werden. Parallel zum Einsatz in der Fritz-Elsas-Straße arbeitete die Feuerwehr Stuttgart weitere Einsätze ab, darunter einen Brandmeldealarm in einem Altenheim sowie Nachlöscharbeiten an der nächtlichen Einsatzstelle im Stuttgarter Süden, wo ein Dachstuhl in Brand geraten war.