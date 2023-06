Feuerwehreinsatz in Stuttgart-West

5 In einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Westen war es zu dem Brand gekommen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Die Feuerwehr rückt am Dienstagabend zu einem Brand in den Stuttgarter Westen aus. Ein Mann wird bei dem Feuer leicht verletzt, ein defekter Akku soll die Brandursache sein.









In einem Mehrfamilienhaus in der Röckenwiesenstraße im Stuttgarter Westen ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Ursächlich für das Feuer war offenbar ein defekter Akku.